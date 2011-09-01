В Киевсовете инициируют исключение из приватизации дома, в котором размещаются мастерские художников

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма инициирует исключение из Программы приватизации коммунального имущества г. Киева на 2011-2012 годы дома по ул. Андреевский спуск, 36 А, в котором уже десятки лет размещаются 17 творческих мастерских Национального союза художников Украины.

Об этом сообщил председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата Киевсовета, Главное управление культуры и Союз художников должны в ближайшее время подготовить все необходимые документы, которые стали бы основанием для решения Киевсовета о передаче этого дома художникам в собственность или в долговременную аренду.

А.БРИГИНЕЦ убежден, что «Андреевский спуск должен оставаться исторической, пешеходной, художественной улицей, одной из культурных и туристических жемчужин Киева».

В сообщении отмечается, что в этом доме находится, в частности, мемориальная мастерская академика АИ СССР, народного художника СССР Михаила Дерегуса.

Кроме того, в помещении находятся выставочные площади, в которых проходят выставки художников разных стран мира, в том числе при поддержке посольств и дипломатических миссий.