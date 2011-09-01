Нацкомуслуг на заседании 15 сентября рассмотрит вопросы установки тарифов лицензиатам

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг на открытом заседании 15 сентября т.г. планирует рассмотреть вопросы установки тарифов предприятиям водо- и теплоснабжения, деятельность которых лицензируется регулятором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Нацкомуслуг Валерий САРАТОВ после первого заседания комиссии.

«Мы будем рассматривать вопросы по регионам по установке тарифов, по тем предприятиям, которые будут готовы к рассмотрению», - сказал он.

В.САРАТОВ отметил, что из 80 лицензиатов по воде 54 предприятия предоставили комиссии расчеты.

«Мы дали замечания. Отдельные предприятия уже готовы для рассмотрения на комиссии. Сейчас готово шесть предприятий», - добавил он.

По словам главы Нацкомуслуг, хуже положение дел в теплоснабжении, «потому что сейчас из 298 предприятий 114 подали расчеты, и только одно готово для рассмотрения на комиссии – это «Киевэнерго».

Вместе с тем В.САРАТОВ не смог уточнить, когда будут утверждены тарифы по всем лицензиатам комиссии.

«Я не могу этого сказать, потому что мы имеем ограниченное влияние на эти предприятия. Потому что они сами выходят на комиссию с вопросом пересмотра тарифов», - сказал он.

Напомним, на сегодняшнем заседании Нацкомуслуг утвердила регламент работы комиссии, а также механизм определения фонда оплаты труда предприятиям в сфере централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода, деятельность которых регулируется комиссией.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа по созданию НКРРКУ.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг будет создана и начнет работать до сентября.

8 июля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом создал Национальную комиссию регулирования рынка коммунальных услуг Украины.