Пожарные запретили проводить матч на построенном к Евро-2012 стадионе в Гданьске

Варшава. Пожарная служба запретила проводить запланированный на следующий вторник матч сборных Польши и Германии на построенном к Евро-2012 стадионе в Гданьске.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, пожарные аргументируют запрет на проведение матча неисправленными недоделками на объекте.

Организатор матча - Польская футбольная федерация (PZPN) заверяет, что матч, несмотря на запрет, все равно состоится.

"В цивилизованной стране на основании какого-то странного решения должны сказать 40 тысячам людям, что такое гигантское мероприятие не состоится или будет перенесено на другой срок? Особенно, когда до матча осталось три дня", - сказала пресс-секретарь PZPN Агнешка ОЛЕЙКОВСКА в эфире TVN24. "Это несерьезно. Нет такой возможности", - отметила она.

По ее словам, на стадионе уже состоялись два футбольных матча.

В то же время, по данным польских СМИ, пожарные дали "условное согласие" на эксплуатацию объекта, которое предусматривало исправление ряда недоделок.

Окончательное решение о том, может ли состояться матч на стадионе, несмотря на предостережения, должен принять Поморский воевода.

Как сообщал УНИАН, в мае PZPN из-за неготовности стадиона в Гданьске перенес запланированный на начало июня матч в Варшаву.

Гданьск является одним из четырех польских городов, где состоятся матчи Чемпионата Европы по футболу 2012 года.