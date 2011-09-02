Близнюк не видит оснований для беспокойства о росте тарифов на ЖКУ

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий БЛИЗНЮК считает, что у украинцев сегодня нет объективных причин беспокоиться о повышении платы за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Вопрос оплаты коммунальных услуг – очень чувствителен для граждан, и именно поэтому повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги часто сегодня излишне политизируется. В условиях энергетической зависимости страны и технологической отсталости оборудования действительно очень легко поверить в быстрый рост тарифов в отрасли, тесно связанной с этими двумя факторами», – сказал он.

По словам министра, реальной «тарифной» проблемой в стране является разногласие в величине тарифов и себестоимости услуг в разных регионах страны, а также уровень возмещения себестоимости, который в среднем по стране достигает только 72%. «Соответственно, государство принимает меры и компенсирует разницу. Кроме того, в разных регионах тарифы, например, на воду отличаются в 10 раз, а по теплу – в 6-7 раз. На ликвидации именно таких перекосов акцентировал наше внимание Президент Украины. Пока в этом не будет наведен порядок, говорить о росте тарифов некорректно», – считает А.БЛИЗНЮК.