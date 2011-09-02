В Украине нормативная денежная оценка земель проведена почти в 90% населенных пунктов.

Об этом говорится на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Как указывается в сообщении, сегодня нормативная денежная оценка земель проведена в 26 тыс. 468 населенных пунктах на площади 6,9 млн. гектаров, что составляет почти 90% от их количества и 93% от их общей площади.

В частности, в Киеве, Севастополе и населенных пунктах Донецкой, Запорожской, Киевской, Одесской, Ривненской, Сумской областей эта работа проведена на 100%, в городах областного значения - 99,8% (от площади), в городах районного значения - 89,1% (от площади), в поселках - 90,5% (от площади), в селах - 91,8% (от площади).