Вторичка Одессы в августе подешевела на 0,27%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года снизилась на 0,27% (4 долл.) – до 1461 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1197 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1656 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Приморском районе – на 0,60% (10 долл.) – до 1656 долл., в районе Черемушки – на 0,16% (2 долл.) – до 1235 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в районе Таирово – на 0,15% (2 долл.) – до 1374 долл., в районе Молдаванка – на 0,32% (4 долл.) – до 1235 долл., в поселке Котовского – на 0,08% (1 долл.) – до 1197 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.