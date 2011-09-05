Вторичка Львова в августе подешевела на 0,14%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года снизилась на 0,14%, или на 2 долл., – до 1439 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 190 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 824 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Зализнычном – на 0,46% (6 долл.) – до 1 289 долл./кв. м, Франковском – на 0,21% (3 долл.) – до 1 431 долл., Шевченковском районе – на 1,65% (21 долл.) – до 1 249 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Лычаковском районе – на 0,22% (3 долл.) – до 1 344 долл., Галицком районе – на 0,50% (9 долл.) – до 1 824 долл., Сиховском районе – на 1,19% (14 долл.) - до 1 190 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.