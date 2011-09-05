Вторичка Донецка подешевела на 0,17%

На вторичном рынке Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года снизилась на 0,17%, или 2 долл., – до 1 162 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 760 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 444 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья снизилась в Киевском районе – на 0,70% (9 долл.) – до 1 280 долл., Калининском – на 0,59% (7 долл.) – до 1 180 долл., Ленинском – на 0,63% (6 долл.) – до 947 долл./кв. м, Пролетарском – на 0,44% (4 долл.) – до 906 долл., Куйбышевском – на 0,32% (3 долл.) - до 939 долл./кв.м.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья отмечался в Петровском – на 0,13% (1 долл.) – до 760 долл./кв. м, Буденновском – на 0,54% (5 долл.) – до 937 долл., Ворошиловском – на 0,28% (4 долл.) – до 1 444 долл., Кировском районе – на 0,12% (1 долл.) - до 840 долл./кв.м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.