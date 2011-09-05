Вторичка Днепропетровска подешевела на 0,17%

На вторичном рынке Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года снизилась на 0,17%, или на 2 долл., – до 1 153 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 905 долл./кв. м, самым дорогим – Жовтневый, где средняя цена продажи составила 1 342 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 0,81% (11 долл.) – до 1 342 долл., Кировском районе – на 1,46% (18 долл.) – до 1 211 долл., Амур-Нижнеднепровском районе – на 0,21% (2 долл.) – до 970 долл./кв. м.

При этом рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Красногвардейском районе – на 0,92% (11 долл.) - до 1 203 долл./кв. м, Бабушкинском – на 0,38% (5 долл.) – до 1 334 долл., Ленинском – на 0,78% (7 долл.) – до 905 долл., Самарском – на 0,31% (3 долл.) – до 964 долл., Индустриальном – на 0,20% (2 долл.) – до 1 005 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.