Скандальные стройки исчезнут только с введением жестких санкций – эксперт

Проблему скандального строительства можно решить только с введением жестких санкций по отношению к застройщикам, проектировщикам и представителям власти, которые выдают разрешения на строительство заведомо скандальных объектов.

Такое мнение озвучил директор проектной группы «Архиматика» Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе группы.

«Большое количество скандальных строек в Киеве, а их по официальным данным около 35, свидетельствует о лояльном отношении властей к своим же сотрудникам и к застройщикам. Как только будет прецедент жестких санкций, желающих нарушить станет намного меньше», – считает он.

По словам А.ПОПОВА, если за границей при выявлении нарушений участников строительства могут навсегда лишить лицензии, привлечь к административной и уголовной ответственности, то в Украине максимум начислят штраф и попросят прекратить строительство.

По его мнению, декларативный способ начала строительных работ, предусмотренный законом «О регулировании градостроительной деятельности», может спровоцировать появление ряда незаконных строек. «Практика декларативного способа начала строительства - это не изобретение Украины, она действует в развитых странах, где основная масса выполняет правила игры. А те, кто нарушает, – жестко наказываются. Поэтому, как только есть прецеденты жестких санкций к нарушителям, количество нарушений сокращается», – сказал А.ПОПОВ.

Еще одним способом решения проблемы появления скандального строительства эксперт считает детальное планирование территорий.

«Как только возможные варианты застройки в каждом конкретном районе будут планировать заранее и закреплять эти планы на официальном уровне с учетом мнения общественности, вопрос появления объектов, вызывающих резонанс среди местных жителей и властей, будет снят», – отметил директор проектной группы.