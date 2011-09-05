Минрегионстрой уполномочил УКС МинЖКХ выполнять технадзор строительства объектов в сфере ЖКХ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства уполномочил Управления капитального строительства Минжилкоммунхоза на выполнение в 2011 году технического надзора при строительстве (реконструкции) объектов за счет бюджетных средств.

Об этом говорится в приказе Минрегионстроя №160 от 26 августа т.г., размещенном на сайте министерства.

Согласно документу, в частности, речь идет о технадзоре при реализации пилотных проектов, осуществляемых за бюджетные средства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренных Общегосударственной программой реформирования и развития ЖКХ на 2009-2014 годы.

Министерство уполномочило УКС осуществлять технадзор за выполнением подрядных работ по строительству (реконструкции) объектов на соответствие объема, стоимости и качества выполненных работ утвержденной проектной документации, требованиям государственных строительных норм, стандартов, технических условий; участвовать в составлении актов на скрытые работы на объектах; проводить экспертизы выполненных работ на объектах по поручению Минрегионстроя; участвовать в подготовке объектов до ввода их в эксплуатацию.