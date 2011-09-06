НСК «Олимпийский» сдадут в эксплуатацию 8 октября – Колесников

НСК «Олимпийский» сдадут в эксплуатацию 8 октября.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года, которая состоялась 5 сентября.

«В октябре два стадиона будут сданы в эксплуатацию: 8 октября – НСК «Олимпийский»в Киеве, 28 октября – Евроарена во Львове. Аэропорты к концу года будут готовы, после этого будет продолжаться процесс обучения персонала. Следовательно, зимой будет осуществляться подготовка обслуживающего наземного персонала», – сказал министр.

Как отметил он, подготовка в Украине инфраструктурных объектов, которые будут задействованы в проведении Чемпионата Европы 2012 года по футболу, почти завершена. По словам вице-премьер-министра Украины, степень готовности еврообъектов разная, но «никаких критических точек уже нет». Сейчас основная задача на осенне-зимний период – подготовка обслуживающего персонала.

«Нам не будет стыдно перед Мишелем ПЛАТИНИ за подготовку инфраструктуры», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.