Минрегионстрой стимулирует спрос на отечественные стройматериалы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для улучшения ситуации на рынке строительных материалов в стране разрабатывает меры по стимулированию спроса на отечественные стройматериалы, а также по замещению ими импортных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр АЛИПОВ в ходе конференции «Современные энергоэффективные строительные материалы и проектные решения в строительстве, ремонте, реконструкции и объектах инфраструктуры».

«Мы занимаемся импортозамещением. Министр поставил задачу, чтобы сделать так, чтобы наши стройматериалы и строительные детали были отечественными. Для этого уже есть целый ряд директив по поиску площадок, поиску инвестиционных территорий, где можно будет размещать, предлагать для строительства того или иного производства», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине рост рынка стройматериалов в этом году ожидается на уровне 10% (в физических единицах).

По мнению информационно-аналитического агентства PAU, данный рост будет обеспечен за счет инфраструктурного строительства к Евро-2012 и коммерческого строительства (ожидается снижение кредитных ставок).

Ожидается, что в сегменте жилищного строительства перспективным направлением будет рынок современных технологий строительства, среди которых рынки газобетонных блоков, деревянного домостроения, сэндвич-панелей и БМЗ, рынок блок-модульных зданий, рынок термоблоков.

Согласно результатам исследования, емкость украинского рынка стройматериалов в 2010 году составила 46,6 млрд. грн., прирост составил 7% по сравнению с 2009 годом.