Стоимость аренды квартир в Киеве в августе выросла на 1,15%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в августе 2011 года выросла на 1,15% (6 долл.) – до 528 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Святошинский район со средней стоимостью аренды однокомнатной квартиры в 312 долл./месяц, самым дорогим - Печерский район (537 долл./месяц).

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 537 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 712 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 842 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 419 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 702 долл., 3-комнатных – на 9 долл. – до 830 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 335 долл., 2-комнатных – на 7 долл. – до 450 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 656 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. - до 340 долл., 2-комнатных – выросла на 1 долл., до 451 долл., 3-комнатных – выросла на 2 долл., до 616 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 321 долл., 2-комнатных – на 7 долл., до 433 долл., 3-комнатных – на 9 долл., до 546 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл. – до 344 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 466 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 563 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 397 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 512 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 652 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 5 долл., до 312 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 433 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 549 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 321 долл., 2-комнатных – на 10 долл., до 459 долл., 3-комнатных – на 4 долл. – до 559 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 314 долл., 2-комнатных – на 9 долл., до 430 долл., 3-комнатных – на 11 долл., до 562 долл.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.