Гору Щекавицу планируют застроить еще с одной стороны - Бригинец

Председатель комиссии Киевсовета по культуре и туризму Александр БРИГИНЕЦ заявляет, что гору Щекавицуу планируют застроить еще с одной стороны – по ул. Олеговской.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе А.БРИГИНЦА.

«Не успели мы пресечь уничтожение горы с одной стороны - когда была откопана и вывезена часть Щекавицы - как возникла опасность с другой стороны. Убежден, что общественность и в этот раз не допустят издевательства над исторической киевской горой», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что на этот раз кроме опасности разрушения горы, существует и другая. Новое строительство может привести к разрушению уже существующих домов, которые находятся в оползневой зоне.

Большинство Киевсовета в свое время дало разрешение на разработку проекта землеотвода двум неизвестным физическим лицам для передачи в частную собственность земельных участков по адресу ул. Олеговскя, 38а и ул. Олеговская, 38б, примыкающих к окнам дома №40 по ул. Олеговская.

«Выделение земельного участка для строительства на территории историко-культурного назначения и около достопримечательности археологии абсурдно само по себе. Убежден, что депутаты поддержали это решение только потому, что они не знали, что речь идет о части Щекавицы», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

Председатель комиссии отметил, что возглавляемая им комиссия выступает не только за отмену упомянутого решения о выделении земельного участка под застройку, но и против любого строительства на исторической горе и поблизости от нее.

Как напоминает пресс-служба А.БРИГИНЦА, разрушать Щекавицу - часть заповедника «Древний Киев» - начали еще в начале года, в конце мая работы активизировались. Строительство удалось остановить благодаря работе и заключениям инициированной А.БРИГИНЦОМ комиссии, которая расследовала незаконность застройки горы со стороны ул. Лукьяновская, 11, и активной позиции общественности.