В Киве в августе сдано в аренду 1 461 квартира

В Киве в августе т.г. было сдано в аренду 1 461 квартира, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.

Согласно сообщению, в августе наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (46% сделок), 38% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.

Максимальное количество сделок (48%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 40% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн., и 12% - в категории свыше 7 тыс. грн.

Напомним, по итогам июля 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 405 квартир.