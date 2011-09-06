В Киве в августе сдано в аренду 1 461 квартира
16:18, 06 сентября 2011Недвижимость
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В Киве в августе т.г. было сдано в аренду 1 461 квартира, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty.
Согласно сообщению, в августе наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры (46% сделок), 38% приходится на двухкомнатные квартиры и 16% - на объекты с тремя комнатами и более.
Максимальное количество сделок (48%) приходится на квартиры стоимостью до 4,5 тыс. грн. в месяц, 40% - в ценовой категории от 4,5 до 7 тыс. грн., и 12% - в категории свыше 7 тыс. грн.
Напомним, по итогам июля 2011 года в Киеве было сдано в аренду 1 405 квартир.
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