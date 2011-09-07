Правительство планирует ввести в Украине градостроительный мониторинг

Кабинет министров планирует ввести в Украине градостроительный мониторинг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, соответствующий проект правительственного постановления был разработан Минрегионстроем и утвержден комитетом.

Предусматривается, что в Украине появится система наблюдений, оценки и прогноза состояния и изменений объектов градостроения. С помощью мониторинга будет контролироваться информация относительно реализации генеральной схемы планирования и развития территории Украины; обеспечения устойчивого развития населенных пунктов; выполнения мероприятий программ экономического и социального развития территорий; динамики функционального использования земель; оценки экологического и санитарно-гигиенического состояния земель, водного и воздушного бассейнов, уровней шумового, электромагнитного и радиационного загрязнения; регистрации предоставления разрешений на выполнение строительных работ; планов приватизации и предоставления в аренду земельных участков под строительство и т.д.

Результаты мониторинга будут вноситься в базу данных градостроительного кадастра.