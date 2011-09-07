Руководители областей до 10 октября должны отчитаться о подготовке к зиме

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил руководителям областей до 10 октября отчитаться о подготовке к осенне-зимнему периоду.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение он дал сегодня за заседании Кабинета министров.

«До 10 октября все регионы должны подать комплексный отчет по подготовке к работе в осенне-зимний период», - сказал Н.АЗАРОВ.

«Перекопанные дворы, разбросанные по улицам трубы, суета десятерых прорабов вокруг одного рабочего с лопатой, конечно, свидетельствует о бурной деятельности, но уже необходимо ее заканчивать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что до 1 октября предприятия топливно-энергетического комплекса должны быть полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

При этом Н.АЗАРОВ обратил особое внимание на подготовку коммунальных служб к зимнему периоду. Премьер отметил, что необходимо помнить, что снег зимой «это не стихийное бедствие, а обычные осадки».