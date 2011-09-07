Стоимость земли в пригороде Киева в августе снизилась на 2,47%

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в августе 2011 года снизилась на 2,47%, или 92 долл., – до 3633 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в августе самым дешевым оставался Переяслав-Хмельницкий район со средним показателем 1 049 долл./сотка, самым дорогим - Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 5 785 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 3,57% (214 долл.) – до 5785 долл./сотка, Броварском – на 2,55% (75 долл.) – до 2861 долл./сотка, Бородянском – на 1,46% (27 долл.) – до 1825 долл./сотка, Макаровском – на 0,83% (14 долл.) – до 1668 долл./сотка, Васильковском – на 1,67% (40 долл.) – до 2362 долл./сотка, Обуховском – на 2,34% (103 долл.) – до 4304 долл./сотка, Бориспольском – на 1,86% (74 долл.) – до 3910 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,12% (17 долл.) – до 1507 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,13% (12 долл.) – до 1049 долл./сотка, Барышевском – на 2,11% (25 долл.) – до 1159 долл./сотка, Белоцерковском – на 1,66% (21 долл.) – до 1243 долл./сотка, Вышгородском – на 1,43% (44 долл.) – до 3032 долл./сотка, Фастовском – на 0,77% (9 долл.) – до 1164 долл./сотка, Иванковском районе – на 0,61% (7 долл.) – до 1133 долл./сотка.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.