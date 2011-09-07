Стоимость земли в Одесской области в августе снизилась на 1,58%

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в августе 2011 года снизилась на 1,58% (93 долл.) – до 5 795 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 653 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 7 284 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 1,90% (141 долл.) – до 7 284 долл./сотка, в Ильичевске – на 3,68% (275 долл.) – до 7 191 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 0,53% (31 долл.) – до 5795 долл./сотка, в Беляевском – на 1,49% (40 долл.) – до 2 653 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – на 2,11% (109 долл.) – до 5059 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.