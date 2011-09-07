Стоимость земли во Львовской области в августе снизилась на 1,42%

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в августе 2011 года снизилась на 1,42% (33 долл.) – до 2 285 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 1 004 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 655 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 1,56% (42 долл.) – до 2 655 долл./сотка, в Яворовском – на 1,08% (20 долл.) – до 1 829 долл./сотка, в Жовковском – на 1,34% (17 долл.) – до 1 250 долл./сотка, в Каменско-Бугском – на 0,79% (8 долл.) – до 1 004 долл./сотка, в Городокском – на 1,05% (18 долл.) – до 1 703 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.