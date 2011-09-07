Стоимость земли в Харьковской области в августе снизилась на 2,25%

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в августе 2011 года снизилась на 2,25%, или 43 долл., – до 1 тыс. 872 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1 086 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1 943 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 2,41% (48 долл.) – до 1 943 долл./сотка, в Дергачевском – на 1,92% (36 долл.) – до 1 843 долл./сотка, в Чугуевском – на 2,25% (25 долл.) – до 1 086 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.