В 2012 году в столице откроются 4 новых гостиничных комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, это предусмотрено Программой развития туризма в Киеве до 2015 года.

Уже в следующем году, согласно документу, запланировано ввести в эксплуатацию новый общественный центр с гостиничным комплексом по ул. Шолуденко, гостинично-реабилитационный комплекс по ул. Мануильского, 32, гостиничный комплекс «Роял готель» по ул. Мологвардейской, 32 и гостиница «Парк Ін» с наземным и подземным паркингом, летней террасой-кафе, встроенными и пристроенными помещениями по ул. Дегтярной, 2-4.

Также, по данным пресс-службы, киевские специалисты разрабатывают предложения об упрощении процедуры согласования инвестиционных проектов строительства новых гостиниц и реконструкции существующих.