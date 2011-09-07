ВР не поддержала запрет строительства на территории Десятинной церкви

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «Об обеспечении соблюдения памятнико-охранного законодательства Украины (относительно недопущения строительных работ на территории памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви»)».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовало только 112 (при необходимых 226 - УНИАН) народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным проектом постановления предусматривалось заслушать информацию Кабинета министров Украины о концепции и состоянии музеефикации археологических остатков памятника археологии национального значения «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви».

Кроме того, предусматривалось обратиться в Генеральную прокуратуру Украины по поводу проверки фактов принятия незаконных решений должностными лицами органов исполнительной власти всех уровней относительно проведения строительных работ на территории памятника археологии национального значения – «Город Владимира – детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» и проведения таких работ застройщиками, привлечения к ответственности виновных лиц и принятия мер с целью устранения нарушений законодательства.

Кабинет министров Украины должен был безотлагательно доложить о ходе выполнения музеефикации аутентичных остатков фундамента Десятинной церкви.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отметил необходимость подготовки нового проекта постановления, который бы предусматривал запрет на проведение строительства и поисковых работ до тех пор, пока не будет заключения ученых.

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(УНИАН)