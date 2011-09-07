До конца 2011 года будут сданы все объекты Евро-2012 – Колесников

До конца 2011 года в Украине будут сданы в эксплуатацию все объекты Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Харькове заявил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«В этом году мы сдадим все, останется инсталляция оборудования и обучение персонала в международных аэропортах. Этот процесс продлится до летнего расписания, то есть до 26 марта. Все остальное практически готово, гостиницы будут сдаваться друг за другом», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, после сдачи всех объектов Евро-2012 основным вопросом станет подготовка персонала для их обслуживания. «К сожалению, самое слабое звено – это персонал», - отметил он.