Клюев: Кабмин сделал еще один шаг по упрощению разрешительных процедур в строительстве

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает, что правительство сделало еще один маленький шаг по упрощению разрешительных процедур в строительстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, об этом он заявил, комментируя принятое сегодня постановление правительства.

А.КЛЮЕВ отметил, что подавать документы для получения разрешения на начало выполнения строительных работ можно будет в разрешительных центрах по месту нахождения объекта строительства.

«Для нас важно, чтобы предприниматели могли экономить время и деньги при прохождении разрешительных процедур», - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что таким образом выполняются нормы Закона Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», предусматривающие принцип организационного единства.

Речь идет о принципе, согласно которому выдача разрешительных документов предпринимателям (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование) осуществляется в разрешительном центре путем взаимодействия представителей разрешительных органов, что обеспечивается государственным администратором.