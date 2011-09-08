В Ривненской области чиновники разрешили приватизацию земель, которые имеют историческую ценность

Прокуратурой Ривненской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Острожского районного отдела земельных ресурсов, которые незаконно предоставили гражданам в частную собственность земельные участки, которые имеют особенную научную и историко-культурную ценность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ривненской области, дело возбуждено по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Чиновники согласовали техническую документацию по составлению государственных актов на право частной собственности и выделение на местности земельных долей (паев) гражданам на территории Могиляновского сельского совета, на котором расположен памятник археологии местного значения "Поселение Трипольской культуры, могильщик добы средней бронзы и римского времени".

В результате незаконной приватизации памятников археологии и проведения на них земляных работ государству нанесен ущерб на сумму 12,5 млн. грн.