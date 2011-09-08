Киевский Дом учителя планируют реконструировать до 1 сентября 2012 года

Столичный Дом учителя планируют реконструировать к началу 2012-1013 учебного года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ во время встречи с молодыми специалистами сферы просвещения.

«Киевский Дом учителя – историческое здание. Уверен, что каждый киевлянин, который входит в это помещение, ощущает историю и свою причастность к формированию современной истории. Очень давно здесь не проводили ремонт, кроме того, многое нуждается в модернизации. Например, необходимо заменить системы отопления, освещения и пр. Поэтому мы берем на себя обязательство провести реконструкцию Дома учителя до 1 сентября 2012 года», – сказал А.ПОПОВ.

Дом работников образования был основан 1922 году.

При Доме учителя проводятся научно-педагогические семинары, конференции, действуют коллективы художественной самодеятельности, кружки для учителей и школьников, в частности, танцевальные и хоровые. Также работает Педагогический музей.