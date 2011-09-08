В Киевской области в августе продано 754 частных дома – эксперт

В Киевской области в августе т.г. было совершено 754 сделки купли-продажи частных домов.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались дома площадью до 150 кв. м (60% сделок), 28% приходится на дома площадью 150-250 кв. м, 9% - домовладения площадью 250-300 кв. м и 3% - на объекты площадью свыше 300 кв. м.

Максимальное количество сделок (59%) приходится на дома стоимостью от 30 до 100 тыс. долл., 24% - в ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл., 13% - в ценовой категории от 150 до 200 тыс. долл. и 4% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 210 долл./кв.м (включая стоимость земельного участка возле дома). Самым дорогим был Обуховский район со средним показателем 1 421 долл./кв.м (включая стоимость земельного участка возле дома).

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года в населенных пунктах Киевской области было совершено 733 сделки купли-продажи частных домов.