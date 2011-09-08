НСК «Олимпийский» готов к открытию на 95% - Колесников

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» готов к открытию на 95%.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время инспекционной поездки на стадион, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

«Сегодня ровно месяц до открытия стадиона: конечно, работы еще много, но в основном она носит косметический характер. Осталось выполнить монтаж сидений, завершить монтаж кровли, оборудовать внутренние помещения, в первую очередь речь идет об инсталляции оборудования и обучении персонала. Поэтому уже 8 октября состоится торжественное открытие крупнейшего стадиона в нашем государстве», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он заметил, что работа на НСК идет чрезвычайно быстрыми темпами. «Например, за сутки на «Олимпийском» устанавливается до двух тысяч зрительских мест – поэтому до завершения этих работ нужно еще несколько дней. Если же говорить в целом, то стадион уже готов на 95%. Те оставшиеся 5% мы точно сможем завершить за 30 дней – если за 1,5 года сделали все другое», - сказал он.

Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил, что на стадионе сможет разместиться 70 тысяч 50 болельщиков. «Здесь будет абсолютно всё для проведения соревнования любого уровня, в частности, и по легкой атлетике», - подчеркнул он.

Как сообщается, на сегодняшний день на НСК «Олимпийский» установлено 67 секторов мембранного покрытия из 80, а также 138 из 640 прозрачных куполов над зонтиками крыши. Одной из функций зонтиков является обеспечение естественного освещения чаши стадиона. Именно поэтому, в отличие от полупрозрачной полимерной мембраны крыши, подвесные распорочные конструкции будут покрыты полностью светопрозрачной ETFE-пленкой, через которую в чашу стадиона будет проникать солнечный свет. В 42-х киосках фаст-фуда, расположенных на галереях нижнего и верхнего ярусов трибун, уже завершается монтаж оборудования и внутренние отделочные работы.

В чаше стадиона продолжается установка сидений для зрителей. Полностью смонтированы сидения нижнего яруса трибун (кроме VIP-сектора). На верхнем ярусе установлено 25 секторов сидений из 40. Смонтировано звуковое и световое оборудование чаши стадиона. В общей сложности на Киевской арене будет 608 прожекторов. Средний уровень вертикальной освещенности в 2400Lx будет соответствовать высшим требованиям UEFA, FIFA и GAISF/IAAF для телетрансляции футбольных матчей и легкоатлетических соревнований высокого качества как в SD, так и в HD формате. Прожектора полностью дистанционно-управляемые и могут работать в семи разных режимах. Это позволит обеспечить отличную видимость для зрителей и возможность проводить телетрансляции любых мероприятий, которые проводятся на стадионе.

Система озвучивания чаши стадиона создана на высококачественном оборудовании от известного мирового производителя. Она состоит из 88 полнодиапазонных, 80 низкочастотных (сабвуферы) акустических систем, установленных под кровлей стадиона, а также 126 подтрибунных громкоговорителей.

В среду, 7 сентября 2011 года, на «Олимпийском» начали укладывать натуральный газон. Почти 800 рулонов с натуральным травяным покрытием общей площадью 8395 квадратных метров привезли на стадион из Словакии в 10 холодильных камерах. Чтобы вырастить целое поле для «Олимпийского» понадобилось больше двух лет, а расстелят его меньше чем за две недели. За день планируется укладывать от 1200 до 1500 кв.м натурального покрытия.