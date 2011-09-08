Депутаты предлагают ввести мораторий на принудительную реализацию имущества должников по ЖКУ

Народные депутаты Юрий ОДАРЧЕНКО и Андрей ПАВЛОВСКИЙ (БЮТ) предлагают ввести мораторий на принудительную реализацию имущества граждан из-за долгов за жилищно-коммунальным услуги.

Об этом говорится в законопроекте №9110 «О введении моратория на принудительную реализацию имущества граждан за долги по жилищно-коммунальным услугам», внесенном в парламент 6 сентября т.г.

Согласно пояснительной записке, новая редакция закона «Об исполнительном производстве» предусматривает, что имущество должников может быть описано и изъято для принудительной реализации.

Авторы законопроекта предлагают не распространять мораторий на принудительное взыскание денежных средств, находящихся на банковских счетах должника (кроме счетов, на которых осуществляется выплата зарплаты, пенсий и других социальных отчислений, при условии, что остаток на таких счетах не превышает трех минимальных зарплат на день взыскания).

При этом мораторий не распространяется на должников, общий доход которых вместе с членами их семей, проживающих с ними, превышает 100 минимальных заработных плат по состоянию на 1 января года, в котором проводится принудительное выполнение решения суда.

Законопроектом предусматривается прекращение процедур принудительного взыскания имущества, которые начались до вступления в силу данного закона, и на которых наложен мораторий.

Имущество, изъятое, но не проданное до вступления в силу данного закона, на изъятие которого наложен мораторий, подлежит возвращению владельцам на протяжении 10 дней со дня вступления закона в силу.