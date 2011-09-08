TMM Real Estate Development завершила 2010 год с чистой прибылью 17 млн. долл.

TMM Real Estate Development plc, которой принадлежит 100% украинской девелоперско-строительной компании ООО Фирма «Т.М.М.», завершила 2010 год с чистой прибылью 17 млн. долл., тогда как в 2009 году чистый убыток составлял 14,3 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на данные аудированной консолидированной финансовой отчетности согласно международным стандартам финансовой отчетности.

Согласно сообщению, за 2010 год доход компании составил 51,3 млн. долл. (за 2009 год - 42,2 млн. долл.), активы по состоянию на 31 декабря 2010 года - 374,2 млн. долл. (по состоянию на 31 декабря 2009 г. активы составляли 356,8 млн. долл.).

Аудитором отчетности выступила компания Ernst & Young Cyprus Limited.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.