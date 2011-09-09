В коттеджных поселках Киевской области в августе продано 105 домов

В Киевской области в августе т.г. продано 105 домов в коттеджных поселках, из них 4,5% составляют сделки купли-продажи квартир в таунхаусах.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, наибольшим спросом пользовались коттеджи площадью до 200 кв.м. (46% сделок), 37% сделок приходится на дома площадью 200-300 кв.м., 12% - на домовладения площадью 300-400 кв.м. и 5% - на объекты площадью свыше 400 кв. м.

Максимальное количество сделок (44%) приходится на дома стоимостью от 100 до 200 тыс. долл., 35% - в ценовой категории от 200 до 300 тыс. долл., 16% - в ценовой категории от 300 до 400 тыс. долл. и 5% - в категории свыше 400 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставалось Бородянское направление, со средним показателем 1044 долл./кв.м. (177 тыс. долл./домовладение), включая стоимость земельного участка возле дома. Самым дорогим было Обуховское направление, со средним показателем 1 603 долл./кв.м. (499 тыс. долл./домовладение), включая стоимость земельного участка возле дома.

Как сообщал УНИАН, в июле 2011 года по 14 административным районам Киевской области было совершено 85 сделок купли/продажи домов в коттеджных поселках (из них 5% сделок - квартира в таунхаусе).