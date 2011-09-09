Уничтоженный сквер в Дарнице восстановят – «Киевзеленстрой»

Большинство уничтоженных скверов во всех районах столицы будут восстановлены. В частности, столичная власть намерена возродить сквер по ул. Малышко напротив универмага «Детский мир» в Дарнице.

Об этом в прямом эфире программы «В центре внимания» телеканала «Киев» заявил генеральный директор коммунального объединения «Киевзеленстрой» Николай НАЗАРЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в свое время землю там выкупили коммерческие структуры, которые уничтожили деревья и насыпали камень и щебень. По поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА теперь мэрия в судебном порядке возвращает в коммунальную собственность запущенную площадь, где будет воссоздан современный уютный сквер.

Как сказал Н.НАЗАРЕНКО, дизайн этого оазиса будет решен в том же японском стиле, что и парк Киото.

«На следующий год мы запланировали обязательно восстановить уничтоженные скверы. Ведь очень много за последнее время зеленых зон пошло под строительство. Теперь им опять возвращают прежнее предназначение. Скажем, строительство высотки отменили недавно в Подольском районе, в переулке Квитневом. Там создадим комфортную озелененную территорию. И так практически в каждом районе Киева. С этой целью А.ПОПОВ лично объезжает немало проблемных площадок, где местные жители выступают против застройки. Там и будем воссоздавать скверы, и будем брать их на свое содержание», – рассказал Н.НАЗАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля 2011 года стало известно, что прокуратура Киева возбудила уголовное дело против одного из должностных лиц КГГА, который выдал незаконное разрешение на вырубку лесных насаждений возле станции метро «Дарница».

Установлено, что этот чиновник, руководивший одним из профильных управлений КГГА, непосредственно способствовал получению документов, на основании которых в долгосрочную аренду одному из коммерческих учреждений были предоставлены земельные участки общей площадью около 14 га для строительства и эксплуатации торгово-развлекательных и офисных заведений.

Чиновник действовал вопреки ст. 123 Земельного кодекса Украины, которая запрещает изменение целевого назначения земель лесного фонда и зеленой зоны.

Нанесенные громаде Киева убытки в результате таких действий составляют 108,5 млн. грн.

Должностному лицу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) Уголовного кодекса Украины.