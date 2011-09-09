Киевляне в августе оплатили ЖКУ на 104,1% - КГГА

Киевляне в августе т.г. оплатили жилищно-коммунальные услуги на 104,09%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным коммунального предприятия «Главный информационно-вычислительный центр», текущая оплата за ЖКУ составляет 95,27%.

С учетом перерасчета за отопительный период 2010-2011 года, наивысший показатель текущей оплаты наблюдался среди жителей домов коммунальной формы собственности в Деснянском районе – 194,22%, Подольском районе – 94,68% и Голосеевском районе – 92,62%.

Кроме того, КП «ГИВЦ» отмечает, что с учетом погашения долгов прошлых периодов 100%-й уровень оплаты превысили Деснянский, Подольский и Печерский районы города.

Самый низкий уровень оплаты в Святошинском – 97,48% и Дарницком – 97,7% районах.

При этом в большинстве районов уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в домах, управляемых объединениями совладельцев многоквартирных домов, с учетом оплаты долгов, превышает 100%.