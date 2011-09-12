В конце сентября в Киеве начнется реконструкция Андреевского спуска

В конце сентября в столице начнется реконструкция Андреевского спуска, завершить работы планируют к Дню Киева в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал председатель КГГА Александр ПОПОВ во время выездного рабочего совещания руководства города, которое состоялось на Андреевском спуске.

А.ПОПОВ отметил, что Андреевский спуск должен сохранить свою подлинность и после проведения реконструкции, подчеркнув, что Андреевский спуск является гордостью не только Киева, но и всей Украины.

“Сохранить подлинность Андреевского спуска для нас очень важно, ведь это неотъемлемая частица души Киева. Держа курс на благоустройство исторического центра города, мы не оставляем без внимания Подол и, в частности, Андреевский спуск. Потому сегодня мы рассматриваем проекты реконструкции Андреевского спуска, советуемся с художниками и владельцами галерей, для которых спуск является родительским домом», – сказал А.ПОПОВ.

В ходе реконструкции спуска предусматривается, в частности, заменить все инженерные сети, выполнить реконструкцию фасадов зданий и упорядочить прилегающую территорию.

Представителям малого и среднего бизнеса, которые торгуют на Андреевском спуске изделиями народного искусства, картинами и тому подобное А.ПОПОВ предложил самостоятельно определить альтернативные места торговли на период реконструкции спуска. Также председатель КГГА отметил, что работы на спуске будут выполнять поэтапно, чтобы дать возможность продавцам работать.

По мнению А.ПОПОВА, одним из вариантов понимания между властью, художниками, галеристами, продавцами и жителями является создание органа самоорганизации населения улицы, с принятием соответствующего устава или манифеста, который стал бы законом улицы, «чтобы, и власть, и общественность вместе отвечали за состояние дел на Андреевском спуске».

По словам А.ПОПОВА, реконструкция Андреевского спуска – это лишь часть проекта «Старый город», в который входят и Контрактовая площадь, и улица Сагайдачного. «Разработка проекта сейчас продолжается, и должна быть завершена к 1 декабря для того, чтобы до конца года мы имели полное представление о реконструкции старой части города. Постепенно мы возродим те культурно-исторические ценности, которые являются достоянием всего нашего украинского народа», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее А.ПОПОВ заявлял, что на реконструкцию Андреевского спуска необходимо около 150 млн. грн.

12 апреля председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что после проведения реконструкции Андреевский спуск может потерять свою уникальность.

Депутат убежден, что проект реконструкции, который планирует воплотить столичная власть, полностью размывает саму суть улицы “Андреевский спуск”.

По его данным, проект наглядно демонстрирует, что на спуске планируется построить 6 новых зданий, среди которых: офисный центр (Андреевский спуск, 10 б), здание с рестораном, выставочным залом и апартаментами (Андреевский спуск, 6), 11-этажный гостиничный комплекс с паркингом и ресторанами (Андреевский подъем спуск, 14-16), а "Замок Ричарда" планируется переоборудовать под гостиницу.

Также А.БРИГИНЕЦ указывал на другие недостатки проекта по реконструкции Андреевского спуска.