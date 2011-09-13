Колесников пригрозил Сыроватскому пересадить в "Ладу"

Государственная служба автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует сдать в эксплуатацию первую очередь Южной объездной дороги в Днепропетровске 15 ноября 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры в Днепропетровске 12 сентября сообщил начальник службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Николай СЫРОВАТСКИЙ.

По его словам, на сегодняшний день на строительстве дороги освоено 300 млн. грн. из 810 млн. грн., выделенных Кабинетом министров в 2011 г.

Присутствовавший на совещании вице-премьер-министр Украины, министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что освоить еще 500 млн. грн. за 63 дня - сложная задача.

Б.КОЛЕСНИКОВ пообещал, что если первая очередь Южной объездной дороги не будет сдана в заявленный срок, то Н.СЫРОВАТСКИЙ будет лишен служебной иномарки и пересядет в «Ладу».

Вице-премьер-министр Украины дал поручение срочно готовить проекты по строительству 2-й и 3-й очереди дороги.

Как сообщал УНИАН, строительство первой очереди Южной объездной дороги в Днепропетровске началось 15 апреля 2011 г. 13 апреля Кабинет министров Украины выделил на строительство 813 млн. грн.

Общая протяженность дороги составляет 64 км. Дорогу планируется сдать в эксплуатацию в 2014 г.