Штаб-квартира УЕФА расположится в лучшей гостинице Украины

Львовская гостиница «Леополис», которая второй год подряд признана лучшей в Украине, завоевала право стать штаб-квартирой УЕФА во время подготовки и проведения Евро-2012.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил генеральный директор гостиницы «Леополис» Удо ХАЙНЕ, сообщили УНИАН в пресс-службе гостиницы «Леополис».

По его словам, в этом году «Леополис» победил сразу в двух номинациях «Ukraine’s Leading Hotel» и «Ukraine’s Leading Business Hotel» самого престижного мирового конкурса World Travel Awards. Самую высокую в мире туристическую награду львовской гостинице вручили во время Восемнадцатой европейской академии, которая прошла в Турции, в гостинице Cornelia Diamond Golf Resort & Spa.

Как рассказал У.ХАЙНЕ, в течение года 213 тысяч экспертов туризма отдали свои голоса за номинированные гостиницы, туристические фирмы, транспортные компании в 160 странах мира и определили лучших на каждом из континентов. В европейском конкурсе в 2011 году за награду боролись более 500 организаций из 47 стран в 125 категориях.

В номинации «Ukraine`s Leading Hotel 2011» конкурентами пятизвездочного «Леополиса» стали такие престижные украинские гостиницы, как Donbass Palace Hotel, Opera Hotel, Premier Palace Hotel и Radisson Blu Hotel Kiev.

Награду «Ukraine`s Leading Business Hotel 2011» завоевалие Donbass Palace Hotel, Hotel Otrada, Hyatt Regency Kiev, Premier Palace Hotel и Radisson Blu Hotel Kiev.

«Эти награды являются свидетельством серьезного признания в мире, а также хорошим маркетинговым инструментом для укрепления и развития бренда гостиницы «Леополис». Это поможет нам в формировании позитивного имиджа на мировом туристическом рынке не только нашей гостиницы, но и города Львова в целом», - сказал генеральный директор гостиницы.

По его словам, победу львовская гостиница завоевала очередь благодаря высококлассному сервису и профессионализму.

«Главная изюминка нашей гостиницы – это уютная атмосфера, которую создает изысканный дизайн и индивидуальная коммуникация к каждому гостю, чего практически невозможно достичь в больших гостиницах. Также неотъемлемой частью нашего успеха является команда «Леополиса», которая своим профессионализмом и преданностью работе создает атмосферу гостеприимства», - отметил У.ХАЙНЕ.

Кроме того, сообщил гендиректор гостиницы, «Леополис» завоевал право стать штаб-квартирой УЕФА во время подготовки и проведения Евро-2012.

«Мы можем официально заявить, что являемся региональной штаб-квартирой УЕФА на время подготовки и проведения Евро-2012», - заявил У.ХАЙНЕ.

Он рассказал, что в конце года руководство «Леополиса» планирует увеличить номерной фонд гостиницы до 74 номеров. Несмотря на то, что уровень номеров этой львовской гостиницы отвечает пятизвездочному статусу уже сегодня, чтобы получить пятую звезду, заведение добавит в свой фонд зону отдыха и развлекательную зону - СПА-центр, фитнесс-зал, два конференц-зала, ресторан и коктейль-бар. Все это должно появиться во второй и третьей очереди строительства, в домах под №14 и 16 на ул. Шевской. В реконструкцию объектов ПАО "Европейский дом" готов вложить около 70 млн. грн.

С завершением строительства «Леополис» внесет свой ввклад в выполнение требований Европейской футбольной федерации - наличие во Львове 2,5 тыс. номеров в четырех- и пятизвездочных гостиницах для футбольных функционеров, и еще 15 тыс. мест для болельщиков.

*** World Travel Awards учредили в Лондоне в 1993 году, чтобы находить и отмечать лучшие организации туристической индустрии во всем мире. Эту награду приравнивают к «Оскару» в киноиндустрии. Гостиница «Леополис» впервые получила награду World Travel Awards в номинации "Лучшая гостиница Украины" в 2010 году.