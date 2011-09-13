В Украине к 2015 году появится 320 коттеджных поселков.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В компании отметили, что за 8 месяцев 2011 года в Украине было продано 94 инвестиционных проекта общей площадью 3,55 тыс. га под строительство коттеджных поселков с элементами инфраструктуры.

Лидерами продаж выступили Киевская область и полуостров Крым - 23 и 15 проектов соответственно. В Одесской области - 12 проектов, Харьковской – 10, Днепропетровской – 9. Замыкают список Львовский (6 проектов) и Донецкий (5) регионы. По 3 проекта было продано в Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Наибольшим спросом пользовались средние участки площадью 5-30 га (74% сделок), 21% приходится на участки от 30 до 60 га и 5% - на проекты свыше 60 га.

Традиционно самые дорогие проекты в Крыму, Киевской и Одесской областях. За ними следуют Днепропетровская, Львовская, Харьковская и Донецкая области.

Напомним, за период с 2008 по 2011 гг. в Украине было продано 320 инвестиционных проектов общей площадью 13,56 тыс. га.