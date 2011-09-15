Налоговики начислили строительной фирме 2,7 млн. грн. налогов и штрафов

Налоговики начислили столичной строительной фирме 2,7 млн. грн. налогов и штрафов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНСУ в г. Киеве, проверка финансово-хозяйственной деятельности одной из строительных фирм Киева показала, что директор заключил с двумя обществами ряд договоров на выполнение строительных работ на объектах Черновицкой области. Однако, как выяснилось, оба субподрядчика оказались «липовыми», а следовательно, никакого строительства не велось.

Достоверно зная о фиктивности документов о взаимоотношениях с предприятиями, директор строительной фирмы использовал их при составлении налоговой отчетности, благодаря чему уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость более чем на 2 миллиона гривень.

По результатам проверки столичному строительному предприятию доначислены 2,7 млн. грн. налогов и штрафных санкций.