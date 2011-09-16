Большинство счетов «Полтававодоканала» арестовано из-за долгов

Большинство счетов областного коммунального предприятия «Полтававодоканал» арестовано из-за долгов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания депутатской комиссии Полтавского облсовета по вопросам ЖКХ заявил председатель комиссии Степан БУЛЬБА.

По его словам, счета арестованы на основании решения судов из-за задолженности предприятия перед ОАО «Полтаваоблэнерго».

Руководство водоканала заявляет, что долг за предоставленные услуги перед «Полтаваоблэнерго» составляет порядка 45 млн. грн., и он увеличивается на 2-3 млн. грн. ежемесячно.

«На сегодня "Полтававодоканал" находится на грани банкротства. Предприятие ощущает нехватку средств на оплату электроэнергии, не может полноценно проводить эксплуатацию и ремонт оборудования, приобретать горюче-смазочные материалы для спецавтотранспорта. Областные власти приняли решение о создании специальной экспертной группы, которая бы наработала выводы и рекомендации по санации предприятия», - сказал С.БУЛЬБА.

Справка УНИАН. КП "Полтававодоканал" обеспечивает водой жителей Полтавы и нескольких районов Полтавской области.