Киев готов к зиме на 98% - КГГА

Уровень подготовки столичного хозяйства к осенне-зимнему периоду составляет 98%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии Киевской городской государственной администрации начальник Главного управления жилищного хозяйства столицы Владимир СТОРОЖЕНКО.

“По состоянию на 15 сентября мы отчитались Минрегионстрою, что уровень подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимних условиях составляет 98%. Однако нам расслабляться не надо, потому что работы, которые были выполнены до сентября, это преимущественно специфические, необходимые инженерные мероприятия, которые не всегда видят и положительно оценивают люди: ремонт и испытание инженерных сетей, их промывка, наполнение специальной сетевой водой, ремонт бойлерных и тому подобное. Впереди у нас очень большой объем работы по ремонту жилищного фонда”, - сказал В.СТОРОЖЕНКО.

По его данным, на сегодняшний день в Киеве отключены от горячей воды из-за аварий на инженерных сетях 583 жилых дома, из них в обслуживании “Киевэнерго” – 550, ЖЭКов – 26, других – 7 домов.

Он обратил внимание на необходимость активизировать ремонтные процессы на этих объектах, чтобы сети были готовы, максимум, к 1 октября.

Как отмечалось на коллегии, пуск тепла планируется начать в Киеве 5 октября в социальные заведения. Постепенно после этих объектов начнется подключение жилищного фонда.

“Но если будем понимать, что у нас впереди через неделю будет снижение температуры нестандартное, то будем начинать отопительный сезон раньше”, - заметил председатель КГГА Александр ПОПОВ, обращаясь к руководителям подразделений с предупреждением о возможности начала отопительного сезона раньше, чем планируется.

По информации начальника Главного управления коммунального хозяйства Дмитрия НОВИЦКОГО, объекты водоканализационного хозяйства на сегодняшний день готовы к зиме на 98-100%.

В свою очередь, начальник Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения Вячеслав ЛИСОВИК сообщил, что “Киевэнерго” в этом году выполнило работ по подготовке к зиме значительно больше по объему, чем за несколько предыдущих лет: “Реконструировано и капитально отремонтировано более 56 км тепловых сетей, а в прошлом году этот показатель составлял 13 км”.

По его данным, готовность к отопительному сезону объектов теплоснабжения, к которым относятся ТЭЦ, котельные, теплопункты, превышает 93%. В то же время он обратил внимание на то, что пока не решен вопрос с заготовкой резервного топлива – мазута: на сегодня его лишь 30 тонн при необходимом запасе в 70 тонн.

А.ПОПОВ предупредил присутствующих, что, несмотря на проведенную подготовку, надо быть готовыми к любым ситуациям во время отопительного сезона, поскольку состояние сетей в Киеве и технологии “нуждаются в миллиардных капитальных вложениях, и не в гривнях, а в долларах”.

“Поэтому нужно отработать тему чрезвычайных ситуаций, чтобы своевременно реагировать”, - подчеркнул он, поручив, в частности, столичному Управлению МЧС подготовить свой план работ и быть готовым к любым обстоятельствам.

“Мы однозначно должны быть нацелены на то, чтобы у нас не повторилась ситуация, которая была в начале отопительного сезона 2010/11 годов. Это просто была Сталинградская битва, в которой, кстати, не всегда мы управляли обстоятельствами. Настолько сложно управлялась эта система с запуском тепла... Но эта работа, которую мы провели, и «Киевэнерго», и другие, она намного сегодня больше, чем была в предыдущие годы”, - сказал А.ПОПОВ.

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК отметил, что на протяжении месяца все выявленные сегодня недостатки должны быть исправлены.

“10 дней назад мы провели расширенное совещание штаба по подготовке к зиме, и могу сказать, что, к сожалению, не все отреагировали на прозвучавшие замечания. В связи с этим есть предложение председателям Деснянской и Святошинской администраций, у которых наихудшие показатели по подготовке к зиме, объявить выговоры начальникам отделов жилищно-коммунального хозяйства ваших районов. Предупредить, что 1 октября в случае не исправления существующей ситуации, они будут уволены с работы. Также предупредить заместителей председателей, которые ведут это направление”, - сказал А.МАЗУРЧАК.