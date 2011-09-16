Власти Киева не будут поднимать вопрос о повышении комтарифов без решения Кабмина - Попов

Столичная власть не будет поднимать вопрос о повышении тарифов, в частности на жилищно-коммунальные услуги, без соответствующего решения правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель городской государственной администрации Александр ПОПОВ сказал сегодня на расширенной коллегии КГГА.

“Что касается тарифной политики: я думаю, что правительство сегодня правильную политику проводит и сдерживает рост цен на жилищно-коммунальные услуги, учитывая все обстоятельства”, - отметил он.

По словам А.ПОПОВА, на тарифную политику может повлиять результат переговоров Украины с Россией относительно цены на газ, если будет какая-то тенденция к увеличению его стоимости.

“Но сегодня правительство не имеет желания поднимать цены на жилищно-коммунальные услуги, а наоборот есть желание в следующем году предпринять серьезные шаги к социальной защите людей, проводя социально-ориентированную политику. Я думаю, это взвешенный подход, и поэтому мы не будем поднимать вопрос о поднятии каких-то цен, если не будет принято правительственное решение. Хотя это непросто. Особенно это касается транспорта. У нас там полный завал...”, - сказал председатель КГГА.