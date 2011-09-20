ВР планирует внести изменения в закон о регистрации прав на недвижимость

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 245 из 353 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется внести изменения в Закон Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их обременений». Предусмотрено, что обязательной государственной регистрации подлежат вещевые права и обременения на недвижимое имущество, размещенное на территории Украины, которое принадлежит физическим и юридическим лицам, право хозяйственного ведения недвижимым имуществом; право оперативного управления недвижимым имуществом.

Законопроектом предусмотрено, что право собственности на жилой дом, здание, сооружение, квартиру может быть зарегистрировано независимо от того, зарегистрировано ли право собственности на земельный участок, на котором они расположены. Из ныне действующего закона предлагается изъять уточнение, что это не касается случаев, если владельцем земельного участка и жилого дома, здания, сооружения, квартиры, расположенных на нем, является то же самое лицо.