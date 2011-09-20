Платини 26 сентября проверит подготовку Львова к Евро-2012

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Мишель ПЛАТИНИ 26 сентября посетит Львов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

«26 сентября во Львове мы принимаем Мишеля ПЛАТИНИ. Во Львове он осмотрит строительство нового терминала, реконструкцию взлетно-посадочной полосы, новый стадион. После этого состоится рабочее совещание во Львовском городском совете. После совещания будет пресс-конференция для журналистов», - сказал А.САДОВЫЙ.

Он отметил, что «М.ПЛАТІНІ начинает визит в Украину с Львова. После Львова улетает в Донецк, потом Харьков, Киев».

«С последнего визита, когда он был во Львове, прогресс очень большой. За этот последний год мы сделали больше, чем наши коллеги из Польши. Темпы у нас намного лучше», - отметил А.САДОВЫЙ.