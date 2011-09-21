Во Львовской области из-за прорыва водопровода без водоснабжения остался город Буск
11:37, 21 сентября 2011Недвижимость
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Во Львовской области в результате прорыва водопроводной сети прекращено водоснабжение в райцентр Буск.
Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области, 20 сентября в 21.20, поступило сообщение, что в г. Буск по ул. Чайковского возник прорыв водопроводной сети, в результате чего было прекращено водоснабжение райцентра.
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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