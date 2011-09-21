Во Львовской области из-за прорыва водопровода без водоснабжения остался город Буск

Во Львовской области в результате прорыва водопроводной сети прекращено водоснабжение в райцентр Буск.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области, 20 сентября в 21.20, поступило сообщение, что в г. Буск по ул. Чайковского возник прорыв водопроводной сети, в результате чего было прекращено водоснабжение райцентра.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.