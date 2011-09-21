В Сумах к отопительному сезону готова только половина жилого фонда

Только половина жилого фонда Сум готова к отопительному сезону.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, об этом на заседании горисполкома сообщил начальник городского управления жилищной политики, коммунального хозяйства и благоустройства Ярослав КУЦ.

По его словам, не все компании, ответственные за состояние жилья, справляются с поставленной задачей одинаково.

"Если, например, созданное всего два месяца назад коммунальное предприятие "Сумыжитло" уже успело подготовить к отопительному сезону более 50% жилого фонда, то другие две структуры, которые тоже работают на этом рынке, – ООО "Коммунэнерго" и ООО "СКС Консалд" - не посчитали нужным привести в порядок закрепленные за ними жилые дома", - отметил Я. КУЦ.

По данным городского управления ЖКХ, этими предприятиями сдано в эксплуатацию мизерный процент тепловых пунктов, проведены гидравлические испытания на незначительной части теплосетей, промывка внутридомовых сетей - "вообще на нуле".

Получив эту информацию, на заседании горисполкома было принято решение о расторжении соглашений с упомянутыми компаниями, и теперь жилой фонд к зиме в Сумах будет готовить исключительно КП "Сумижитло".

Предприятиями, обслуживающими жилищный фонд областного центра, предусмотрено израсходовать на подготовку к отопительному сезону около 6 млн. грн. В частности, запланировано отремонтировать 2,4 тыс. кв. м крыш, заменить 6187 м внутридомовых сетей, привести в порядок 1165 теплопунктов.