Стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева с начала года снизилась на 4%

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке Киева с начала текущего года снизилась на 4% и по состоянию на сентябрь т.г. составляет 1287 долл./кв. м.

Об этом говорится в обзоре рынка первичного жилья от консалтинговой компании Knight Frank Ukraine, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в третьем квартале т.г. жилье эконом-класса в столице подешевело на 5,5%. Специалисты компании считают, что такое снижение стоимости связано с активным выходом новых проектов, где цены ниже, чем у основных конкурентов.

В компании отметили, в третьем квартале т.г. на рынок вышли около 5 новых проектов жилья эконом-класса. Начиная с августа, рекламные кампании запустили и обновили свыше 30% застройщиков.

При этом с начала текущего года средняя стоимость жилья бизнес-класса на первичном рынке столицы выросла на 10,3%, а в третьем квартале – на 1%, и на сентябрь составила 2415 долл./кв. м. Рост цен в этом сегменте в компании поясняют повышением стадии готовности проектов.

В то же время средняя стоимость элитного жилья с начала года снизилась на 3,4%, а в третьем квартале – выросла на 2,6%, и на сентябрь, предварительно, составила 7207 долл./кв. м.

В компании отметили, что в третьем квартале 2011 года продолжается активное строительство шести комплексов, которые позиционируются как элитные. В большинстве новых проектов продажи планируется открыть на завершающих этапах строительства. Специалисты компании предполагают, что в течение четвертого квартала 2011 года – первого квартала 2012 года предложение элитного сегмента пополнится не менее 400 квартирами.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодняшний день Knight Frank совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6770 специалистов.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний.