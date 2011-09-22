Компания «Аверс-Сити» ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК «Коцюбинский»

ООО «Аверс-Сити» 16 сентября т.г. ввела в эксплуатацию жилой дом № 1 первой очереди жилого комплекса (ЖК) «Коцюбинский» по ул. Пономарева, 26 в пгт Коцюбинский Киевской области.

Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Согласно сертификату соответствия, выданному Инспекцией ГАСК в Киевской области, дом общей площадью 35,2 тыс. кв. м, жилой площадью 17,2 тыс. кв. м, рассчитан на 453 квартиры. Площадь нежилых помещений в доме составляет 1,4 тыс. кв. м.

Генеральным подрядчиком строительства дома выступило ООО «Укрплюсбуд».

Первая очередь жилкомплекса состоит из двухсекционного жилого дома №2, который введен в эксплуатацию в марте 2011 г., и пятисекционного жилого дома №1.

Как сообщал УНИАН, ранее компания планировала в июле 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом № 1 первой очереди жилого комплекса «Коцюбинский» по ул. Пономарева, 26 в пгт Коцюбинский Киевской области.

Всего строительство жилкомплекса состоит из пяти очередей. Вторая очередь предусматривает строительство еще двух 22-этажных жилых домов по три секции каждый. Общая площадь каждого дома составит 22,2 тыс. кв. м, они рассчитаны на 315 квартир каждый. В третьей очереди запланировано строительство 9-этажного паркинга общей площадью 18 тыс. кв. м на 544 машиноместа. В четвертой очереди предусматривается строительство 21-22-этажного жилого дома на четыре секции общей площадью 29,6 тыс. кв. м, рассчитанного на 374 квартиры, а также детского сада. Пятая очередь включает строительство 5-этажного спортивно-развлекательного комплекса общей площадью 3,9 тыс. кв. м.

Земельный участок под застройку жилкомплекса площадью 4,4 га находится в собственности у компании.

Справка УНИАН. ООО «Аверс-Сити» (пгт Коцюбинское, Киевская обл.) создано в 2005 году, занимается строительством объектов недвижимости. ООО «Аверс-Сити» является заказчиком и инвестором строительства жилого комплекса «Коцюбинский».