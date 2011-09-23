В Донецке к Евро-2012 дефицит гостиниц составляет почти 2,5 тыс. номеров

В Донецке дефицит гостиничных мест на полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу в 2012 году для целевой группы УЕФА сегодня составляет 2 458 номеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, самым острым вопросом в процессе подготовки Донецка к предстоящему чемпионату остается размещение.

Мэр констатировал, что в текущем 2011 году в Донецке введут в эксплуатацию 4 новых гостиницы, еще 13 гостиниц планируется запустить в 2012 году. Дефицит на четвертьфинальный матч для целевой группы УЕФА сегодня составляет 158 номеров, и на полуфинальный матч - 2 458 номеров.

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО заверил, что покрытие дефицита на четвертьфинальный и полуфинальный матчи планируется путем организации чартерных авиарейсов «Киев – Донецк», «Донецк – Киев». Потребность в чартерных авиарейсах для покрытия дефицита на полуфинал составляет примерно 20 единиц.

Мэр также сообщил, что для размещения болельщиков сегодня уже законтрактованы номера для более 13 тысяч человек. Также в Донецке продолжается работа по строительству кемпинг-парка, в котором планируется разместить до 3,5 тыс. гостей, заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.